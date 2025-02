La indignación de Baldoví al escuchar a Mazón decir que "nunca" dio distintas versiones del día de la DANA: "¡Qué desfachatez!"

Carlos Mazón ha vuelto a mentir. El presidente de la Comunidad Valencina ha mostrado su indignación en una rueda de prensa al ser preguntado sobre las distintas versiones que dio de su comida -en El Venterro- el día 29 de octubre, día de la tragedia de la DANA que se llevó la vida de 224 personas en Valencia.

Mazón le ha reprochado al periodista que se "informase" bien porque él "nunca" había cambiado de versión. "Ha habido muchos bulos sobre todo eso, pero el principal bulo que ha habido es que habíamos dado distintas versiones. No, nunca dimos distintas versiones. Lo que hubo fueron distintos bulos. Yo no he cambiado de versión nunca", respondía.

"Tiene un desfachatez y una poca vergüenza...", ha destacado Joan Baldoví al escuchar al presidente de la Comunidad Valenciana hablar así. "Primero dijo que estaba comiendo con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, que tuvo que salir a desmentir que hubiese comido con Mazón; luego dijo que era una comida de trabajo y después que estaba con Maribel Vilaplana", ha recordado.

Un momento que ha aprovechado para destacar que todavía no ha aclarado qué desde que terminó esa comida hasta que se reunió con el CECOPI. "Es inaudito. La gente que haya sufrido pérdidas de algún familiar tiene que estar indignadísima. No tiene vergüenza", ha zanjado.