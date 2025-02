Ferreras, tras decir Mazón que "nunca" ha dado distintas versiones sobre la comida en El Ventorro el día de la DANA: "Es un mentiroso y un caradura"

El periodista de laSexta Antonio Gregorio le preguntaba a Carlos Mazón, en una rueda de prensa con los medios, sobre las distintas versiones que había dado de su comida -en El Venterro- el día 29 de octubre, día de la tragedia de la DANA que se llevó la vida de 224 personas en Valencia.

Mazón le ha reprochado al periodista que se "informase" bien porque él "nunca" había cambiado de versión. "Ha habido muchos bulos sobre todo eso, pero el principal bulo que ha habido es que habíamos dado distintas versiones. No, nunca dimos distintas versiones. Lo que hubo fueron distintos bulos. Yo no he cambiado de versión nunca", respondía Mazón.

Ante esta increíble respuesta, la reacción de Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo no se ha hecho esperar: "No, no, no. Dio muchas versiones sobre la comida. Seguimos sin la factura y seguimos sin saber exactamente cuánto duró. Es un mentiroso compulsivo y un caradura". Es el "responsable", añade sobre Mazón, "de que su gobierno no haya sido capaz de enfrentar la DANA". En el vídeo podemos ver la respuesta completa de Ferreras, así como la respuesta de Mazón a nuestro compañero.