Tras la comparecencia de María Dolores de Cospedal negando la información de El País y anunciando acciones legales contra el diario dirigido por Javier Moreno, el periodista Miguel Jiménez asegura que la secretaria general del Partido Popular "no tenía más remedio que decir lo que ha dicho y me ha parecido débil en sus argumentos. Decir que eso estaba reflejado en la contabilidad oficial es un argumento infantil. La he sentido cómoda cuando hablaba en presente, hacemos retenciones, no diciendo que nunca ha habido otra cosa. Me parece que era previsible y poco convincente", opina Jiménez.

El periodista Eduardo Inda es más categórico y dice que "no hay un solo ciudadano en este país que ya dude de que el 'Bárcenasgate' es una verdad absoluta. El Partido Popular debería hacer doctrina Lance Armstrong y reconocer los hechos. Tiene un problema, no es cortar los dos brazos o las dos piernas, es tirar el cuerpo a la basura", reflexiona Inda.

En el caso de los sobres "yo no hablo de las bases que son gente honrada e idealista, hablo de las cúpulas. En la cúpula del Partido Popular quedan limpios el señor Zaplana, Gallardón, señora Aguirre y poco más. Soraya Saenz de Santamaría y Ana Pastor, también", revela el periodista de 'El Mundo'.