El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado por primera vez una resolución impulsada por Argelia y otros nueve países miembros no permanentes que pide un alto el fuego "inmediato" durante el mes de Ramadán en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 32.300 personas como consecuencia de la ofensiva militar del Ejército de Israel sobre el enclave palestino.

Imma Lucas ha reaccionado a esta petición, destacando que la actuación de la comunidad internacional acaba quedándose "en papel mojado". La periodista ha recordado que en dos semanas se cumple medio año de los atentados por parte de Hamás, señalando que lo que ocurrió no justifica lo que está pasando en Gaza.

"No han muerto más niños en todas las guerras, si hacemos un acumulativo, de los que están muriendo en la Franja", ha lamentado, reconociendo que cree que no tiene sentido una declaración de la ONU pidiendo el alto el fuego "si no se va a cumplir".

Imma Lucas ha explicado que el único país que podría "ejercer un cerco" contra Israel es Estados Unidos.