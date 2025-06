Ignacio Escolar reacciona a la comparecencia de Leire Díez: "Solo me ha faltado ver al de 'Desokupa'"

Ignacio Escolar ha reaccionado a la aparición por sorpresa de Víctor de Aldama en la comparecencia de Leire Díez. "Me ha faltado ver al de 'Desokupa'", ha señalado, reconociendo que no sería algo raro porque "tiene mucha relación con Aldama".

"Verle hablar en estos términos me llama la atención porque, de todos los personajes afectados por la trama de hidrocarburos, es la única persona que ha tenido un trato bastante irregular por parte de la Fiscalía Anticorrupción", ha admitido.

Por tanto, ha confesado que le parece "llamativo" ver a Aldama hacer esta aparición en este acto.

En cuanto a Leire Díez, ha reconocido que no cree "lo que ha explicado", indicando que no cree que la manera de hacer un libro de investigación sea "ofrecer a un imputado el poder sentarse con la Fiscalía". "Eso no es una técnica periodística", ha asegurado.