El Partido Popular y Vox gobernarán juntos Extremadura pese a las aseveraciones y promesas de María Guardiola, líder del PP en la comunidad, quien ha mantenido durante las últimas semanas que no tendría lugar ese acuerdo. Una circunstancia que, en opinión de Ignacio Escolar, debería llevarla a dimitir.

"María Guardiola se ha rendido ante las presiones de su propio partido, ante las presiones de -Alberto- Núñez Feijóo y a las de la propia derecha mediática, que le estaba diciendo que dónde iba", ha asegurado el director de eldiario.es.

"El plan de Guardiola era negarse hasta el final y una repetición electoral si hubiera sido necesario. Evidentemente no lo ha hecho no porque no ha querido, sino porque no ha podido", ha agregado Escolar, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.