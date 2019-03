Iglesias, sobre la lista unitaria: "Me da pena que Guardiola no vaya en el número cinco, en lugar de Mas"

ENTREVISTA A PABLO IGLESIAS EN 'AL ROJO VIVO'

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha explicado en 'Al Rojo Vivo' su postura ante la lista unitaria por la independencia de Cataluña para las elecciones del 27S. Frente a las críticas del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, Iglesias se ha mostrado encantado de que el extécnico del Barcelona, Pep Guardiola, se una a la propuesta soberanista. En cambio lamenta "que no ocupe el quinto puesto porque eso significaría que Artur Mas no estaría". No obstante, el líder de Podemos ha destacado que "respeto la lista, el problema es Mas".