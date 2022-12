Hervé Falciani explica cómo se produjo su detención hace unos días en España y alega que fue por motivos administrativos. "Siempre he visto un intento de Suiza y de otros paraísos fiscales de intentar tapar y cambiar la historia", añade.

Falciani insiste en que está a disposición de la Justicia española para colaborar y señala que son los bancos quienes "pagan" para no ir a juicio. "Sigo siendo un testigo protegido, he visto muchas cosas a lo largo de estos 10 años", apunta.

Falciani sostiene que no pasa ni un día sin que Suiza aparezca en los medios por temas relacionados al blanqueo de capitales o evasión fiscal y señala que, ante eso, "la mejor defensa es el ataque contra los que nos roban".

El exempleado de banca que difundió la 'lista Falciani' afirma que no cree en la Justicia de Suiza y defiende la separación de poderes que sí existe en España. "La evasión fiscal no es un tema de política local. No podemos dejar que sea Suiza quién escriba la historia".