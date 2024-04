Israel ha lanzado en las últimas horas un ataque "limitado" con drones contra Irán, en respuesta al ataque sin precedentes lanzado por Teherán contra su territorio, una represalia, a su vez, por el ataque a su consulado en Damasco. En este contexto de escalada, Jesús Núñez Villaverde no tiene "ninguna duda" de que "va a haber una reacción armada por parte de Irán´", pero ve "más improbable" que sea mayor a la del pasado fin de semana y que "pudiera acabar provocando una guerra regional abierta".

El analista destaca en todo caso en Al Rojo Vivo la "confluencia de intereses que se están poniendo de manifiesto entre Teherán, Tel Aviv y Washington para rebajar la tensión". "Estaba claro", apunta, que "iba a haber una respuesta militar directa" de Israel tras el ataque del sábado pasado, y "no solo contra objetivos en Siria o en Irak, sino también en suelo iraní", pero "lo que parece claro ahora mismo es que ese ataque se ha reducido al mínimo" y no se ha dirigido contra instalaciones nucleares, como se temía.

"Vemos al régimen iraní sacando pecho incluso, afirma que no ha habido tal ataque, que nadie ha violado su espacio aéreo", continúa Núñez Villaverde, que señala que "lo importante para ellos es no escalar, no volver a provocar una respuesta que lleve a una guerra abierta regional". No obstante, sostiene que "la respuesta se va a seguir produciendo", porque antes de incluso del actual punto de tensión, "las acciones y reacciones por parte de los dos se venían produciendo desde hace años".

"¿Que va a haber una reacción armada por parte de Irán? Ninguna duda, pero que esa acción vaya a ser todavía mayor de la que hubo el pasado día 13, lo cual pudiera acabar provocando una guerra regional abierta, es lo que se me hace más improbable", resume el analista, que considera que "todos los mensajes que está enviando Irán ahora mismo irían en esa dirección y parecería por una vez que Israel ha entendido que ahora mismo no le conviene tampoco provocar una escalada".

Ello, apunta, en un contexto de "enorme tensión entre Benjamin Netanyahu, que está en una huida hacia adelante, jugando al 'cuanto peor mejor' y que es el responsable principal de esta escalada puntual, y unas fuerzas armadas israelíes que entienden que ahora mismo el foco de atención debe ser Gaza y que no les interesa por tanto abrir nuevos frentes".

Por otra parte, y tras el veto estadounidense al ingreso de Palestina en la ONU como miembro de pleno derecho, Núñez Villaverde señala que con este movimiento "Estados Unidos vuelve a mostrar otra vez su alineamiento con Israel de manera muy nítida".

A su juicio, esto apunta a "muy malas noticias" y a la posibilidad de que Israel se esté conteniendo en la respuesta a Irán porque ha llegado a un acuerdo con Washington: "Yo soy comedido en la respuesta contra Irán y a cambio tú, EEUU, me permites seguir adelante con la tarea que tengo pendiente en Gaza", resume el experto, que cree que, por lo tanto, la ofensiva contra Rafah podría estar cada vez más próxima y también el consiguiente sufrimiento para la población civil, con "un millón y medio de personas allí encerradas".