Guillermo Pulido, sobre los vuelos misteriosos de Gaza a Sudáfrica: "Encajarían con el plan del Gobierno israelí de vaciar la Franja de Gaza"

En Al Rojo Vivo, Guillermo Pullido analiza los vuelos irregulares de gazatíes a Sudáfrica y la investigación que se ha abierto. El analista subraya que, más allá de testimonios y algunos documentos gráficos, por ahora solo se puede especular sobre lo que realmente está ocurriendo.

En Al Rojo Vivo, el analista internacional Guillermo Pullido ha profundizado en los dos vuelos irregulares que transportaba a 153 palestinos procedentes de Gaza a Sudáfrica, unos desplazamientos rodeados de misterio. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha anunciado que se investigará la "misteriosa" llegada del avión.

Pullido ha señalado que este episodio "encajaría con el plan del Gobierno israelí de vaciar la Franja de Gaza, porque les están poniendo todas las facilidades para desplazarse al extranjero".

Sobre esta posible estrategia, el analista ha explicado: "Muchos gazatíes pensaban que era una broma, pero al ver que algunos familiares y amigos lograban salir de la Franja, accedían a hacerlo".

Aun así, ha subrayado que, más allá de estos testimonios y de algunos documentos gráficos, por ahora solo se puede especular sobre lo que realmente está ocurriendo.

