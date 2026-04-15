Tras las palabras de Trump
Guillermo Pulido, sobre la guerra en Irán: "A menos que Trump ceda, lo más seguro es que sigamos en esta fase"
El analista y politólogo ha confesado que no cree que la guerra esté a punto de terminar tal y como ha anunciado Donald Trump porque los puntos de partida de ambas partes "están muy distanciados".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado que la guerra en Irán, desatada tras la ofensiva lanzada por EEUU junto a Israel a finales de febrero aunque ahora contenida por un alto el fuego, está "muy cerca de finalizar".
Sin embargo, Guillermo Pulido ha reconocido en Al Rojo Vivo que duda que esto sea cierto. "Los puntos de partida de ambas partes están muy distanciados", ha explicado, señalando que la única manera de que esto se resuelva sería que uno de los dos bandos "se retirara".
"Ni siquiera en el aspecto nuclear parecen ponerse de acuerdo", ha indicado, recordando que el liderazgo actual iraní está ocupado por los más duros de la Guardia Revolucionaria, que tienen una línea muy dura.
Por tanto, ha recalcado que ve difícil que acabe pronto a menos que Trump "ceda en cuestiones importantes". "Lo más seguro es que sigamos en esta fase de equilibrio de haber quién aguanta más sin exportar petróleo", ha señalado, añadiendo que no cree que esto se vaya a resolver rápidamente.
