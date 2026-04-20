Guillermo Pulido analiza el plan de EEUU: "Está tratando de estrangular la economía iraní forzándoles a tomar medidas contra el bloqueo"

El politólogo y analista de defensa en Al Rojo Vivo advierte que el conflicto con Irán puede agravarse: las negociaciones podrían encallarse y empujar a Teherán a acciones más agresivas, como ataques a buques, aumentando la tensión internacional.

En Al Rojo Vivo, Guillermo Pulido, politólogo y analista de defensa, analiza el posible rumbo del conflicto en Irán y el estado de unas negociaciones cada vez más inciertas: "El plan de Estados Unidos, en mi opinión, sigue su curso. Están intentando asfixiar la economía iraní y empujar a Teherán a reaccionar frente al bloqueo, con el objetivo de dejarlo en una posición comprometida ante la comunidad internacional".

Pulido subraya además la desventaja económica de Irán en este escenario: "El tiempo juega en su contra. Dispone de muchas menos divisas que los países del Golfo o que Estados Unidos. Aunque todos están sufriendo pérdidas por la previsible subida del precio del petróleo, Irán cuenta con menos margen para sostener sus importaciones".

En este contexto, advirte de un posible aumento de la tensión: "Las negociaciones pueden terminar en un callejón sin salida, lo que podría empujar a Irán a adoptar medidas más agresivas, como ataques a buques mercantes, tal y como ocurrió recientemente, quedando así ante la comunidad internacional como el principal responsable de la escalada".

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