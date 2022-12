María Teresa Gómez Limón, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, ha mandado un burofax a Mariano Rajoy pidiendo explicaciones sobre todo lo acontecido. "Necesitamos que se den explicaciones, yo no he recibido sobres y quiero dejar mi honorabilidad a salvo", ha explicado Gómez Limón.

"No podemos seguir con este nivel de corrupción en España. Es necesario que se aclare todo. No podemos seguir así". La diputada del PP cree que es necesario que el partido comience a tomar medidas para que casos así no se repitan. "Dolores de Cospedal dijo que cada palo aguante su vela, y yo no estoy dispuesta a aguantar las velas de nadie".

Gómez Limón confiesa estar muy enfadada con el portavoz del partido en la Asamblea del Madrid. "Me ha acusado de ser desleal e insolidaria. La deslealtad es de los corruptos hacia el partido, hacia los ciudadanos y hacia la democracia. Los que queremos transparencia no somos desleales. Yo no tengo porque ser solidaria con los corruptos".