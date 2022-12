Durante su entrevista a Antena 3, Aznar no descartó su vuelta a la política activa. Gloria Lomana, directora general de Antena 3 Noticias, afirma que se esperaba ese mensaje del expresidente del Gobierno. "Llevaba mucho tiempo pidiéndole una entrevista a Aznar. La última vez que coincidí con él, no me dijo que no. Fue el lunes pasado cuando Aznar me llamó para decirme: esta vez hago la entrevista", ha explicado Lomana en 'Al Rojo Vivo'.

Gloria Lomana cree que "Aznar vino a la entrevista con unos mensajes concretos que lanzar. Lo tenía perfectamente preparado". Según la directora de Antena 3 Noticias, Aznar le dijo "voy a hablar y titulares voy a dar". Lomana afirma que Aznar quería desmarcarse de los sobresueldos con determinación y aclarar su situación. "Ha querido decirle a Rajoy cuál es la senda a seguir. Él cree que España está hecha un desastre y que los líderes necesitan hablar".