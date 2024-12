Gaspar Llamazares, sobre el acercamiento de Feijóo a Junts: "El PP tiene una estrategia de 'atrapalotodo' que desconcierta más que concierta"

El político Gaspar Llamazares, portavoz municipal de 'Convocatoria en Oviedo', analiza el acercamiento de esta semana entre PP y Junts per Catalunya, después de pactasen juntos fulminar un impuesto eléctrico, justo un día después de que Carles Puigdemont amenazara a Pedro Sánchez con una cuestión de confianza.

"El PP tiene una estrategia de 'atrapalotodo', es decir, es capaz de hacer un pronunciamiento populista con respecto al oropel del Estado y las Instituciones, prácticamente acabando con La Moncloa y con el Falcon, pero al mismo tiempo es capaz de decir que hay que relacionarse bien con todos los partidos democráticos cuando previamente has argumentado que esos partidos no son democráticos porque la historia hace que no lo son. Yo creo que es difícil de conjugar, pero en esa están", afirma Llamazares.

Y el acercamiento que ha tenido Feijóo con Junts va en esta línea, según expresa el político: "No acaban de aclararse en una definición de una estrategia política clara y ese 'zigzag' desconcierta más que concierta", concluye Llamazares. No obstante, en el vídeo podemos ver a completo su intervención y análisis.