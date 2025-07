García Aller reflexiona sobre por qué Noelia Núñez quiso presumir de títulos que no tenía: "A las mujeres jóvenes se les exigen cosas que a los hombres no"

La periodista se ha preguntado hasta qué punto Noelia Núñez necesitó presumir de títulos "para destacar", señalando que, a lo mejor, había otra persona que hubiese resaltado más si ella no hubiese iniciado "esa mentira".

Marta García Aller ha indicado que el caso de Noelia Núñez es una muestra más de cómo la mentira ajena "escandaliza mucho más" a los partidos que la propia. "Eso es contraproducente y alimenta la antipolítica", ha advertido.

"No prosperamos en la regeneración política si se le quita importancia a estas mentiras", ha asegurado, insistiendo en que, en el momento que se le quita peso, se comete un error.

En cuanto a qué llevó a Noelia Núñez a presumir de unos títulos universitarios que no tenía, la periodista ha señalado que, tal vez, pudo haber "algo de machismo".

"Creo que es relevante haber presumido de esos títulos. No son necesarios, pero no sabemos cómo empezó a despuntar", ha aclarado, añadiendo que "a las mujeres jóvenes se les exigen cosas que a los hombres jóvenes no".

De esta forma, ha indicado que a lo mejor necesitó presumir para destacar. "Tal vez había otra persona con un currículum más brillante que el suyo que hubiese destacado más si no hubiese iniciado esa mentira", ha reflexionado, destacado que, al final, el engaño "se le fue de las manos".