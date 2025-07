Natalia Junquera analiza el escándalo del currículum de Noelia Núñez: "Es un engaño, no un error"

La periodista ha recordado que, en todas las oportunidades que Noelia Núñez tuvo para aclarar que había un "error" en su currículum no lo hizo, destacando que esto demuestra que lo que ha habido es "un engaño".

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha anunciado que deja todas sus responsabilidades "orgánicas" e "institucionales" y entrega el acta de diputada tras salir a la luz que no tenía los títulos académicos de Derecho, Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas y Filología Inglesa que incluyó en su currículum en el Congreso de los Diputados.

La ya exdiputada 'popular' ha asegurado que la aparición de esos títulos en la ficha de la Cámara Baja se debe a una "equivocación" y ha defendido que, aunque abandonó los estudios, pretende "retomarlos".

Natalia Junquera ha reaccionado a esta justificación dejando claro que a ella le parece que lo que se ha producido es un "engaño" y no un error, como defiende Noelia Núñez. "La prueba está en que, en todas las oportunidades que ha tenido para corregir esa equivocación, no lo ha hecho", ha destacado.

Además, ha apuntado también a los tiempos, recordando que cuando este tema sale públicamente pasan horas hasta que presenta su dimisión. De hecho, ha recalcado que la postura que mantiene en un primer momento es muy diferente a la que acaba teniendo más tarde.

La periodista ha confesado que no comprende por qué mintió, dejando claro que no había necesidad de hacerlo. "Para dedicarse a la política de partido no hace falta un título universitario", ha explicado, reconociendo que por esto le parece incomprensible que lo haya falseado.