Jorge Azcón será presidente de Aragón gracias a los votos de Vox, pero no estará en la firma del acuerdo que se adoptó el jueves. El periodista Gabriel Sanz se ha pronunciado sobre este asunto en el programa Al Rojo Vivo. "Me llama la atención que hoy Jorge Azcón no se haga la foto con Vox", ha indicado.

"Si yo fuera elector aragonés pensaría cuál es el mensaje que se me quiere transmitir... voy a gobernar con alguien con quien no me quiero hacer la foto. Es extraño", ha insistido el periodista, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

Por otra parte, Sanz se ha referido a la situación en Ceuta, donde según su opinión, "el PSOE tenía la oportunidad de romper la dinámica de bloques". "Este es un país de bloques y así lo ha configurado el 23 de julio, pero creo que los dos grandes partidos deberían hacer lo posible e imposible por evitarlo", ha concluido.