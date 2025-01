Gabi Sanz, sobre la violencia machista: "Vox puede decir misa en latín, pero hay un dato incontestable: desde 2003 han muerto casi 1300 mujeres"

"Vox puede decir misa en latín, pero hay un dato pero incontestable: desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy han muerto casi 1.300 mujeres por violencia machista, son casi 500 personas más que los asesinados por ETA en 50 años de terrorismo", afirma el periodista Gabi Sanz, en Al Rojo Vivo.

"Y esto es un dato incontrovertible", insiste el periodista: "Lo diga Santiago Abascal, Vox o quien le da la gana". Por tanto, y según defiende el periodista, si para combatir el terrorismo de ETA, toda la situación española se puso de acuerdo, "razón de más para que nos pongamos de acuerdo en un segundo o tercer pacto contra la violencia de genero, que tienen que incluir cosas como que un maltratador no puede ser un buen padre".

Porque no "eres ejemplar", sostiene Sanz, que es lo que se pide a un padre. Con lo cual, "no hay interpretaciones jurídicas", por muchas que se quieren hacer: "Cuando tú maltratas y llegas a matar a la persona con la que has elegido convivir, y a los hijos para hacerles más daños, ¿qué clase de padre eres?", finaliza Sanz. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.