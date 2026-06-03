Gabi Sanz, tras conocer el sumario del caso Leire: "Aunque sea solo en calidad de secretario general del PSOE, Sánchez va a tener que declarar aunque sea como testigo"

El periodista Gabi Sanz reacciona en directo al sumario del caso Leire: la UCO señala que la trama estaba "dirigida" por Santos Cerdán y Leire Díez para "proteger los intereses del presidente". En el vídeo, los detalles.

En pleno directo, más allá de las 12:00 horas, hemos conocido el sumario del llamado caso Leire, donde la UCO señala que la trama estaba "dirigida" por Santos Cerdán y Leire Díez para "proteger los intereses del presidente".

"Creo que se estrecha el círculo sobre el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno", afirma contundente el periodista Gabi Sanz, de 'Vózpopuli'. Pero por una razón, añade: "Porque después de ver este sumario, resulta harto difícil creer que el PSOE no vaya a ser imputado como persona jurídica y aunque sea solo en calidad de secretario general, va a tener que declarar como testigo. Creo que esto es impepinable".

El periodista va más allá y asegura que "no tiene sentido que la estructura jerárquica se parara en Santos Cerdán": "¿Qué sentido tiene que Cerdán, como está diciendo ahora fuentes del PSOE y La Moncloa, fuera el último eslabón de esa cadena? ¿Para qué va a investigar Cerdán a la jueza Biedma de Badajoz? ¿O qué tiene que ver él con el fiscal Guinda...?". En el vídeo podemos ver al completo esta intervención.

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