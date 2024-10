Tras los últimos ataques entre Israel e Irán y la escalada del conflicto, Francisco Carrión, periodista de El Independiente recuerda lo que ya decía hace casi un año en el plató de Al Rojo Vivo: "Si el conflicto político no se resuelve, y lleva un siglo sin resolverse, llegará a nuestras puertas"

"Es un conflicto enormemente polarizador, es la madre de todos los conflictos de Oriente Próximo y se explica mucho de lo que sucede allí, por parte de los árabes y de una población también árabe que se siente humillada y excluida del orden mundial.

Así, señala el periodista, que "parece que la Comunidad Internacional no lo entiende, cuando no quiere resolver este conflicto y cuando permite que Israel siga aplicando medidas y recetas de seguridad a un conflicto que es político y territorial ".

Por último, recuerda unas palabras que le dijo hace un par de meses un veterano activista por la paz israelí: "Israel puede armarse hasta los dientes y seguir invirtiendo miles de millones de dolores en defensa, pero siempre tendrá la ecuación de los ataques y del terrorismo, si no es capaz de preguntarse por qué no me aceptan mis vecinos", finaliza Carrión. En el vídeo, completa su intervención.