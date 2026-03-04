Francisco Carrión advierte sobre Irán: "Quizá no estamos ante la caída del régimen, sino ante la radicalización de su élite político-militar y religiosa"

El periodista advierte de que Irán cierra la puerta a negociar con Estados Unidos mientras aumenta el riesgo de una radicalización interna del régimen. Pese a ello, los países del Golfo mantienen abiertas vías diplomáticas para frenar la escalada.

El periodista Francisco Carrión, corresponsal de 'El Independiente', ha analizado en Al Rojo Vivo la negativa de Irán a reabrir negociaciones con Estados Unidos, tras unas informaciones que apuntaban a una posible reanudación del diálogo con Washington.

El dirigente iraní Ali Larijani fue tajante al respecto: "No negociaremos con Estados Unidos", afirmó en un breve mensaje publicado en su cuenta de X.

Carrión ha aportado contexto diplomático desde el terreno. "Ayer mismo hablaba con el embajador de Irán en España, un perfil muy interesante y veterano, que ha trabajado activamente en el restablecimiento de las relaciones entre Irán y Arabia Saudí", ha explicado. Según ese contacto, "no es el momento de negociar", ya que Estados Unidos e Israel habrían torpedeado un tercer intento de conversaciones cuando se estaban produciendo avances.

En ese proceso, ha añadido, se habría humillado públicamente a Omán y Qatar, países que habían ejercido como mediadores. "Para Teherán, la condición previa es clara: primero debe cesar la agresión", ha resumido Carrión. "Esa es ahora mismo la lógica dominante".

El periodista ha advertido además de una derivada poco analizada del conflicto: "Quizá no estamos ante la caída del régimen, sino ante una radicalización aún mayor de la élite político-militar y religiosa de Irán, que se va a atrincherar y a intensificar la represión interna. Vamos hacia ese escenario".

Por último, Carrión ha apuntado al papel de los países del Golfo Pérsico. Según ha explicado, desde Omán —uno de los principales mediadores— se insiste en que "la puerta sigue abierta" y que aún existen vías de salida diplomática. "Lo que buscan ahora mismo es que se detenga la agresión y que se pueda restablecer la economía", ha concluido.

