Ferreras, sobre la visita de Merz a la Casa Blanca: "Estuvo lamentable, estuvo cobarde, le temblaron las piernas delante de Trump"

Para el presentador y director de Al Rojo Vivo, la visita de Mertz en la Casa Blanca fue "un espectáculo" y critica que el canciller alemán no respondiera a Trump cuando arremetió contra Angela Merkel, así como contra británicos y españoles.

La visita del canciller alemán Friedrich Merz a Washington ha estado marcada por su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, donde abordaron la situación en Oriente Medio y el debate sobre el gasto en defensa dentro de la OTAN.

Durante el encuentro, el dirigente alemán respaldó la crítica de Trump a España por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, tal y como exige Estados Unidos. Merz afirmó que España es "el único país que no quiere aceptarlo" e insistió en que debe cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la OTAN.

Sobre esta visita, Antonio García Ferreras ha sido critico. "El canciller estuvo lamentable, estuvo cobarde. Le temblaron las piernas delante de Donald Trump en la Casa Blanca2, aseguró.

No obstante, ha matizado que Merz habría intentado justificarse posteriormente: "Él luego lo ha explicado diciendo: 'No, yo en privado le he dicho que así no y que estamos juntos en la Unión Europea', pero en público fue un espectáculo".

Además, Ferreras ha señalado que el canciller no respondiera cuando Trump arremetió contra Angela Merkel, así como contra británicos y españoles. "Es la principal potencia de Europa y se quedó callado. Luego ha rectificado", señaló.

Finalmente, ha cocluido afirmando que Merz "le estaba haciendo la pelota al emperador".

