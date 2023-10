La investigación por el 'caso Negreira' continúa mientras que el juez ya ha imputado a Joan Laporta por cohecho por los pagos realizados entre 2008 y 2010 al que fuera vicepresidente de los árbitros.

Antonio García Ferreras se ha pronunciado de forma tajante sobre este asunto, destacando que todavía "siguen los mismos impresentables al frente".

"Los que están al frente del VAR y del arbitraje español siguen ahí y no hacen nada", ha indicado. De esta forma, Ferreras ha destacado que el escándalo del arbitraje español continúa. "No sigue Rubiales, no siguen otros de sus sicarios, pero siguen los sicarios del arbitraje", ha recalcado.

En concreto, el presentador ha recordado que continúan al frente Clos Gómez, jefe del VAR; y Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros.

"Seguiremos con la Liga bajo sospecha", ha indicado, recordando que durante 20 años el número dos de los árbitros recibió pagos del FC Barcelona bajo "la excusa tramposa de informes". "Mentira. Le estaban comprando, buscando influencia", ha recalcado el presentador.