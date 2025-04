Pablo Montesinos, sobre la comparecencia de Pedro Sánchez tras el apagón: "Hay que depurar responsabilidades"

El presidente del Gobierno ha anunciado que exigirá responsabilidades a los "operadores privados" y emprenderá reformas tras el apagón. Pablo Montesinos ha coincidido en el mensaje: "Esto no puede volver a ocurrir jamás".

Pedro Sánchez ha comparecido este martes tras una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional, presidida por el Rey, y del Consejo de Ministros, 24 horas después del gran apagón que colapsó España. El Gobierno todavía no tiene una respuesta clara sobre qué provocó la crisis. Mientras Red Eléctrica descarta un ciberataque en el sistema de transporte de energía, en La Moncloa no se descarta esa hipótesis hasta que el CNI y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) concluyan sus informes y puedan descartarla también en el proceso de generación.

Sobre la comparecencia del presidente, el periodista Pablo Montesinos ha puesto el foco en una de sus declaraciones: "Esto no puede volver a ocurrir jamás". Y ha añadido: "Entiendo la prudencia del jefe del Ejecutivo, pero lo ocurrido es extraordinariamente grave. Coincido con quienes han señalado que la sociedad respondió de forma ejemplar; ahora, la administración debe estar a la altura para garantizar que algo así no se repita. Y puede que haya que depurar responsabilidades".

Montesinos ha insistido en esa idea: "Habrá que investigar a fondo y, si corresponde, depurar responsabilidades".

En cuanto a las formas, ha valorado positivamente que Sánchez respondiera este martes a las preguntas de los periodistas, algo que no hizo el día anterior: "Me parece un gesto de madurez democrática". También ha destacado que, según ha interpretado de sus palabras, el presidente tiene intención de contactar con el líder de la oposición: "También me parece una decisión acertada".