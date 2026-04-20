Ferreras, tajante contra los cánticos impulsados por Carlos Baute a Delcy Rodríguez: "Absolutamente impresentables, son racistas"

El presentador de Al Rojo Vivo ha condenado con firmeza la actuación de Carlos Baute tras corear "¡Fuera la mona!" desde el escenario, un cántico que ha generado una fuerte polémica.

La visita de María Corina Machado a España dejó una imagen de fuerte respaldo en pleno centro de Madrid. Este sábado, miles de personas se congregaron en la Puerta del Sol para arropar a la líder opositora venezolana, que fue distinguida con la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid en un acto presidido por Isabel Díaz Ayuso.

El evento incluyó también la actuación del cantante Carlos Baute, quien desde el escenario coreó el cántico "¡Fuera la mona!", lo que desató una notable polémica.

En Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras ha condenado con contundencia el episodio, calificando la expresión de "absolutamente racista y xenófoba" y tachándola de "absolutamente impresentable".

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