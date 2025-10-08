Ferreras tacha a Koldo y Ábalos de dos "sinvergüenzas" que intentan reírse de los españoles: "¿Estamos de broma? Hablaban de dinero"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha señalado que los mensajes que han salido a la luz son "demoledores", preguntándose si delante del juez, Koldo y José Luis Ábalos, seguirán intentando "vender esta milonga".

Antonio García Ferreras ha estallado al ver cómo Koldo García y José Luis Ábalos siguen defendiendo que hablaban realmente de 'txistorras' y no de dinero tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha señalado que se trata de "dos sinvergüenzas" que se están intentando "reír de los españoles". "Se lo han llevado e intentan convencernos de que 'txistorras' es un embutido cárnico", ha criticado, recordando que los mensajes son "demoledores" y que en ellos queda claro que de lo que hablan realmente es "de dinero".

"¿Qué tomadura de pelo es esta? ¿Estamos de broma?", ha recalcado, preguntándose si cuando se sienten delante del juez también "van a vender esta milonga".

Tras esto, han puesto en el programa algunos de los mensajes que Koldo y su exmujer se enviaron. "¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza?", ha reiterado, indicando que ya que se lo han llevado, al menos intenten no reírse de la gente en la cara. "Es ya insultante", ha zanjado.

