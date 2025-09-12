Ferreras, contra Israel: "Hamas puede ser terror, pero la respuesta no puede ser genocidio"

El PP ha negado el genocidio en Gaza en la Asamblea de Madrid, y el presentador de Al Rojo Vivo ha reaccionado: "Estoy absolutamente alucinado con las barbaridades que acabo de escuchar de este representante del PP de Madrid".

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar con "antisemitismo" y ha negado que Israel esté cometiendo un genocidio: "Estamos defendiendo la civilización en un Estado democrático frente al terror. Israel lleva décadas siendo un muro de contención".

Ante estas palabras, el presentador y director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha reaccionado con dureza: "Estoy absolutamente alucinado con las barbaridades que acabo de escuchar de este representante del PP de Madrid".

Ferreras fue más allá: "Hamás puede ser el terror, pero la respuesta no puede ser el genocidio. Aplicando un exterminio en Gaza no se defiende la civilización".