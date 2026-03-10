Ferreras critica los chistes de Trump: "¿Dónde está el nivel moral de quien se ríe de alguien que presume de hundir barcos y de los muertos?"

El periodista estalla en Al Rojo Vivo ante el tono frívolo de Donald Trump tras el hundimiento de la fragata iraní IRIS Dena, atacada por un submarino de EEUU en el Índico. "¿Cómo se puede hacer una broma cuando hay un montón de víctimas mortales?", denuncia.

Ante el ataque de Estados Unidos a un barco iraní, la fragata IRIS Dena ya había concluido su participación en unos ejercicios navales en la India, a los que había asistido por invitación de ese país. Sin embargo, todavía se encontraba a unos 3.700 kilómetros de la costa iraní.

Se desconoce si la embarcación transportaba armamento que pudiera representar una amenaza para Estados Unidos o si el mando militar norteamericano consideraba su presencia parte de una acción hostil. En cualquier caso, el IRIS Dena no parecía constituir una amenaza inmediata, una de las justificaciones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado para legitimar su ataque contra Irán. Aun así, el buque formaba parte de unas fuerzas armadas que Washington afirma querer destruir.

Para explicar la operación, Trump optó por un tono sorprendentemente frívolo. Lo hizo incluso recurriendo a bromas: "La Armada ha desaparecido. Todo yace en el fondo del océano. 46 barcos. ¿Pueden creerlo? De hecho, me enfadé con esta gente y les pregunté: '¿Qué calidad tienen los barcos?' 'Excelente, señor, de primera categoría'. Entonces les pregunté: '¿Por qué hemos capturado este barco? ¿Vamos a utilizarlo? ¿Por qué lo hemos hundido?' Y me respondieron: 'Es más divertido hundirlo. Es más fácil'. Les gusta más hundirlos, dicen que es más seguro. Supongo que será cierto".

El periodista y director de Al Rojo Vivo Antonio García Ferreras ha reaccionado a las palabras de Trump y ha destacado tres aspectos que, según dijo, le resultan especialmente dolorosos: "¿Cómo se puede hacer una broma cuando hay un montón de víctimas mortales? Por cierto, cadetes iraníes desarmados que venían de una exhibición en la India, frente a las costas de Sri Lanka".

Ferreras también ha cuestionado la reacción del público que escuchaba y festejaba al presidente: "¿Quién le ríe las gracias? Se están riendo de una acción de combate en una guerra. ¿Dónde está el nivel moral de la gente que escucha a Trump presumir de hundir barcos y reírse de los muertos?".