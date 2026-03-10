Eduardo Saldaña, sobre la guerra en Irán: "Para saber cuándo va a acabar, es mejor escuchar a Netanyahu que a Trump"

Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', analiza en este vídeo las últimas declaraciones de los dirigentes de EEUU e Israel sobre el futuro y el devenir de la guerra en Irán.

Trump vuelve a desmentirse y ahora amenaza con golpear a Irán "20 veces más fuerte" y se fija nuevos objetivos tras dar por "casi terminada" la guerra. Sin embargo, Netanyahu asegura que la guerra sigue.

Tal como informa, en este vídeo, el periodista Sandro Pozzi, "habla, como Trump, de avances rápidos, aunque deja claro que la campaña no ha acabado aún (...) Dice que el objetivo es liberar al pueblo iraní del yugo de la tiranía y que, por eso, esperan que aprovechen esta oportunidad. Vende el cambio de régimen como un éxito conjunto, pero en última instancia insiste en que depende de los iraníes".

¿Entonces, la guerra acaba o no acaba? Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', lo tiene claro y así lo explica en Al Rojo Vivo: "Para saber cuánto va a durar la guerra, es mejor escuchar a Netanyahu que a Donald Trump, porque es el que realmente tiene un interés estratégico en ello y tiene, además, el apoyo popular: el 85% de los israelíes están a favor de lo que está ocurriendo, al contrario que en Estados Unidos".

Así, Saldaña asegura que lo que está haciendo Trump es "mantener el equilibrio en el petróleo, porque si se le va de las manos es donde realmente Trump y el movimiento Maga pueden tener un problema". Entonces, concluye Saldaña, "la guerra probablemente continúe" y vamos a "tener que coger con pinzas todas las declaraciones que haga Trump".

En el vídeo podemos ver al completo, y con detalle, toda esta secuencia.

