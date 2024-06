El director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha mostrado su asombro después de que la comisión de investigación sobre el caso de las mascarillas en el Parlament balear no haya podido localizar al exasesor de José Luis Ábalos Koldo García: "En localizaciones, cero pelotero".

Así ha reaccionado al conocerse que el Parlament balear no ha podido localizar ni a Koldo ni al ex CEO de Globalia Javier Hidalgo. Hasta seis veces han intentado hacerles llegar la notificación, pero no han podido. Esto, junto a que ya preveían que no iban a declarar por su condición de investigados, los han descartado para esta comisión.

"Estoy alucinando", ha expresado Ferreras y ha recordado que "el otro día no le habían localizado y todo el mundo esperándolo y apareció Ábalos pero no Koldo". "Dijeron no hay problema 'le volvemos a localizar' y no le han localizado. La Comisión de Baleares sobre las mascarillas no sé en investigaciones, pero en localizaciones, cero pelotero", ha señalado.

"No me parece que sea tan complejo", ha añadido. El periodista de laSexta Alfonso Pérez Medina le contactó y le ha confirmado que no ha recibido ninguna notificación ni él ni sus abogados. Nadie le ha comunicado su notificación.