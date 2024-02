Este miércoles 21 de febrero, se produjo la detención de Koldo García, asesor del ex ministros de Transportes José Luis Ábalos y presidente Zamora CF, en el marco de una operación por el presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia del COVID. Fue puesto en libertad con medidas cautelares tras no declarar ante la Audiencia Nacional.

Un escándalo que ha salpicado directamente al ex ministro Ábalos y por ende, a todo el PSOE. Sin embargo, y como analiza Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo, "la cuestión no está en si se pagó o no un sobreprecio por esa material sanitario donde todas las administraciones de todos los partidos buscaban mascarillas y guantes de forma desesperada".

El tema está realmente, añade Ferreras, "en si alguien se ha llevado comisiones. En si algún funcionario, asesor público o miembro del Gobierno se lo ha llevado por detrás. Eso sería realmente espantoso".