Fernando Berlín: “Vox está experimentando el desgaste del paso del tiempo"

El director de 'radiocable.com' analiza en Al Rojo Vivo el desgaste que atraviesa Vox y apunta a factores estructurales dentro del propio partido: "La convivencia tan diversa hacía muy difícil su estabilidad en el tiempo, y parte de esa tensión es lo que estamos viendo ahora".

El director de 'radiocable.com', Fernando Berlín, analiza en Al Rojo Vivo el desgaste que atraviesa Vox y apunta a factores estructurales dentro del propio partido. "Me cuesta pensar qué espacio puede haber a la derecha de Vox, porque ha configurado un espectro muy amplio, que va desde el falangismo clásico hasta el neoliberalismo más radical. Esa convivencia tan diversa hacía muy difícil su estabilidad en el tiempo, y parte de esa tensión es lo que estamos viendo ahora con expulsiones, disidencias y crisis encadenadas".

Más allá de estas tensiones ideológicas, Berlín subraya otro elemento clave: el desgaste natural de una formación política joven. "Una cosa es la ilusión inicial y otra muy distinta es cuando empiezan a consolidarse las distintas familias internas, que compiten por cuotas de poder, responsabilidades y liderazgo. Eso, al final, es la política: la gestión del poder dentro de un partido".

Pero, a su juicio, el problema más delicado aún está por desarrollarse. "Existe un dilema más grave que todavía no ha llegado plenamente a los tribunales, al menos no en los casos más relevantes. Algunas de las afirmaciones de dirigentes expulsados son muy serias, incluso podrían tener implicaciones penales. Está por ver que todo esto no desemboque en una crisis aún mayor".

En este contexto, Berlín cuestiona el relato de la dirección del partido: "Vox insiste en atribuir esta situación al Partido Popular o al entorno de Pedro Sánchez, pero lo cierto es que las declaraciones que están alimentando la crisis provienen de antiguos miembros del propio partido".

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