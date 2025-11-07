Fernando Berlín señala por qué si fuera valenciano estaría "escandalizado": "La primera exigencia que ha puesto Vox es tumbar el Pacto Verde"

El periodista Fernando Berlín analiza en este vídeo las exigencias de Vox al PP para elegir un nuevo president de la Generalitat Valenciana, tras la dimisión de Carlos Mazón.

Tras la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana, este viernes 7 de noviembre se celebra en Valencia la primera reunión entre PP y Vox para abordar el relevo de Mazón. Que el PP mantenga o no la Generalitat está en manos de Vox, que tiene que elegir junto con el PP un nuevo president para la Comunidad Valenciana, si es que el partido de ultraderecha así lo quiere.

"La DANA ha sido un fenómeno meteorológico extremadamente virulento que se intensifica por las nuevas condiciones del cambio climático. Y esto es algo que está totalmente aceptado y asumido", afirma el periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com. Sin embargo, "la primera exigencia que se le ocurre poner a Vox sobre la mesa es la de tumbar el Pacto Verde y todas aquellas medidas que combaten para luchar contra la emergencia climática".

Por ello, asegura convencido Berlín que si él fuera valenciano estaría "ya no escandalizado, sino horrorizado ante la posibilidad de que unos tipos estén intentando marcar el territorio", concluye. En el vídeo podemos ver íntegra su intervención.

