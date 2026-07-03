Fernando Berlín, tras pactar Moreno Bonilla un gobierno con la ultraderecha: "Se ha culminado el teatrillo, todos sabíamos que PP-Vox iban a llegar a un acuerdo"

El periodista Fernando Berlín reacciona al esperado pacto, para muchos, entre PP y Vox en Andalucía. En el vídeo, los detalles de su análisis.

Finalmente, el pacto entre PP y Vox se consumó este jueves en Andalucía. De este modo, y al igual que sus compañeros populares de Aragón, Extremadura y Castilla y León, Juanma Moreno traga con la prioridad nacional de Vox y es investido presidente andaluz.

El portavoz andaluz de Vox, Manuel Gavira, pasa a ser vicepresidente asumiendo, además, una megaconsejería que aglutinará las competencias de Justicia, Turismo, Desregulación y Administración Local.

Al periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, no le sorprende para nada este acuerdo de gobierno: "Se ha culminado el teatrillo. Todos sabíamos que iban a llegar a un acuerdo y todos sabíamos que se iba a escenificar un cierto desencuentro previo porque al PP le interesa en este calendario electoral decir que tiene una una posición diferente".

Por otro lado, asegura que es verdad que el PSOE podría haber facilitado los votos, pero "también es cierto que el PP no los quiere, porque el PP tiene una prioridad nacional más allá de la de Vox, que es pactar con Vox y que son sus socios, su aliado y su alianza principal".

Porque, además, "si algo detesta el PP por encima de lo que detecta de Vox, es al PSOE", destaca Berlín. En definitiva, este pacto "era exactamente lo que hicieron en otras comunidades, es lo que van a hacer en el Gobierno nacional y es lo que se esperaba que hicieran en Andalucía", concluye Berlín.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido