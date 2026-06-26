Fernando Berlín carga contra las filtraciones de Zapatero: "¿Qué tiene que ver esto con el caso Plus Ultra?"

El periodista considera que la difusión de datos personales del expresidente vulnera su derecho a la intimidad y critica que se esté construyendo un juicio paralelo. También rechaza que las joyas halladas en una caja fuerte permitan presumir un delito sin investigación previa.

Fernando Berlín, director de 'Radiocable.com', critica con dureza la filtración de datos personales del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero incluidos en el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al considerar que supone una vulneración injustificable de la intimidad.

"Yo creo que es indefendible. Por muchas ocasiones en las que lo hayamos visto, es una clarísima vulneración", afirma en Al Rojo Vivo. El periodista cuestiona además la relevancia de la información difundida para la investigación judicial: "¿Qué tiene que ver esto con el caso Plus Ultra, que es el caso que está judicializado? Salvo que sea un ataque directo a su reputación y una búsqueda para ver qué asuntos turbios tiene alguien en su universo personal, me parece que está fuera del concepto más básico de la democracia".

Berlín reconoce que determinados aspectos de la vida privada pueden tener interés periodístico cuando existe una contradicción con el discurso público, aunque advirtió de que se trata de un terreno "muy delicado". "Hay un montón de asuntos que pertenecen a la esfera personal y que pueden estar diferenciados del discurso público. Una cosa es defender unas ideas y otra tener comportamientos que no necesariamente vayan en la misma dirección", argumenta.

También se refiere a la polémica por las joyas halladas en una caja fuerte del expresidente y censuró que se dé por sentado que existe un delito antes de que concluya la investigación. "Es alucinante. Se presuponga un delito por el hecho de encontrar unas joyas dentro de una caja fuerte", señala, recordando que Zapatero ha solicitado tiempo para justificar su procedencia.

"Que se dé por hecho el delito previamente solo por la existencia de esas joyas es, en términos jurídicos, bastante anómalo. Tener unas joyas en una caja fuerte no es un delito per se. Puede terminar siéndolo, pero para eso hay que investigar de dónde proceden, comprobar si fueron declaradas y practicar las diligencias pertinentes", sostiene.

A su juicio, anticipar conclusiones sobre hechos que ni siquiera forman parte del objeto principal de la causa refleja "la velocidad que toman algunos asuntos" por su impacto reputacional. Berlín incluso aventura que el expresidente podría acabar desprendiéndose de las joyas. "Sospecho, y tengo alguna información, de que terminará donándolas o regalándolas porque se han convertido en un gigantesco icono de una cuestión que, a lo mejor, tiene una explicación. No lo sé", concluye.

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