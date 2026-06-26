Ainhoa Martínez: "El Gobierno tiene que decidir si se persona, a través de Hacienda o de la Abogacía del Estado, para acusar a Zapatero de haber cometido un delito"

"Dentro del PSOE está creciendo la presión para que suelten el brazo a José Luis Rodríguez Zapatero y que no acaben todos arrastrados", afirma la periodista Ainhoa Martínez. Desde Moncloa, en cambio, "siguen cerrando filas con con el ex presidente del Gobierno".

El juez Calama ofrece a Hacienda personarse como perjudicada en la investigación a Zapatero. El magistrado de la Audiencia Nacional sitúa a la Agencia Tributaria como "potencial perjudicada" por los presuntos delitos fiscales y de contrabando que se imputan al expresidente.

De este modo, y tal como señala la periodista Ainhoa Martínez, "estamos en un momento decisivo para la estrategia de defensa del Gobierno respecto a José Luis Rodríguez Zapatero, porque ahora el Gobierno va a tener que decidir si se presiona a través de Hacienda o de la Abogacía del Estado para acusar al expresidente de haber cometido un delito".

Según la periodista, "hasta ahora se habían quedado en el mensaje político de defender su presunción de inocencia", de hecho, recuerda que, al ser preguntados, "salieron por la tangente con el tema de las filtraciones, que por supuesto son condenables, pero que les llevaba a no pronunciarse sobre el fondo del asunto, que es sobre otras cuestiones que se habían conocido y sobre las verdaderas acusaciones e imputaciones que tiene Zapatero".

Por ende, la decisión es clave: "Tendrán que decidir si ya van contra él, hacen una defensa de lo de todos que es Hacienda, y hacen una acusación ya por la vía jurídica o se quedan en defender a José Luis Rodríguez Zapatero", afirma Martínez, quien revela que en el PSOE las voces ya no van tan al unísono.

"Dentro del PSOE está creciendo la presión para que se suelte el brazo, para que se suelten amarras a José Luis Rodríguez Zapatero y que no acaben todos arrastrados". Desde Moncloa, en cambio, "siguen cerrando filas con con el expresidente", concluye.

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