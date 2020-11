Trabajadores en la construcción del hospital de pandemias proyectado por Isabel Díaz Ayuso se han manifestado en la mañana de este jueves ante la sede de la Asamblea de Madrid para denunciar la falta de medidas de seguridad en las obras debido, según dicen, a la prisa con la que se ha querido erigir el centro sanitario.

En una entrevista en 'ARV', el secretario general de Construcción y Servicios de CCOO en Madrid, Pedro Garijo, ha denunciado las prisas con las que se está ejecutando la construcción: "Se va tan rápido que no se cumplen las medidas de seguridad".

"Se están incumpliendo prácticamente todas: las protecciones individuales y colectivas dejan mucho que desear, el movimiento y el tránsito entre vehículos y peatones dentro de la obra no se está llevando bien, no hay una limpieza excesiva y no hay el orden que debería haber", ha enumerado Garijo.

Sobrecoste en las obras

El sindicalista ha asegurado que la carencia de medidas de seguridad ha provocado las muertes de dos trabajadores, algo que se habría evitado, a su juicio, con las medidas de protección individual o colectivas, "cosa que las empresas por ahorro de costes y demás no cumplían".

Garijo ha denunciado también el sobrecoste en las obras, que se ha duplicado: "Esto lo están utilizando algunos para ganar dinero y otros para darse publicidad mediática en la Comunidad de Madrid".

El Hospital Enfermera Isabel Zendal es la medida estrella en el plan anti-COVID de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su construcción no se ha visto exenta de polémicas. No solo por la velocidad con la que Ayuso quería tener terminada la obra, en apenas tres meses, sino también por el requerimiento de que sean voluntarios los sanitarios que trabajen en el centro.