El feminismo y el beso no consentido que Luis Rubiales dio a Jenni Hermoso en aquella final del Mundial de Fútbol femenino, fue uno de los temas principales de la entrevista que el expresidente de la RFEF concedió a Ana Pastor en El Objetivo. Ángeles Caballero, periodista y analista de laSexta , se muestra muy crítica y contundente con esta asunto.

"Cuando dice Rubiales que no puede llegar a entender que alguien vea 'agresión sexual' en esto (en el beso no consentido a Hermoso), sé que hay mucha gente, a la que se dirigió él en la entrevista , que opina lo mismo que él, pero lo que no llega a entender es que hay otros que opinamos justo lo contrario: que reconocemos una agresión sexual que además está tipificada en la ley", explica Caballero.

Realmente, asegura que "hay pocas posibilidades de avanzar en este diálogo" con este discurso que tuvo en la entrevista. Además, sostiene cosas como que "él está a favor del igualitarismo y no del feminismo" cuando el feminismo no es otra cosa que la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. "Todos tenemos mucho que aprender en materia del feminismo pero sin duda él no está ni en educación Infantil, no lo tiene nada claro", sentencia Caballero.