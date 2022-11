El repunte de casos de bronquiolitis, especialmente entre los más pequeños, está llevando la sanidad de algunas regiones al borde del colapso. En el último mes los casos se han cuadruplicado y los centros sanitarios están duplicando el número de camas e incorporando más personal para hacer frente a esta situación. En Al Rojo Vivo, el periodista y divulgador Mario Viciosa, de 'Newtral.es', ha explicado que esta es una crisis que se podía prever, y que si nos pilla sin suficientes medios en la sanidad pública no es porque no estuviésemos avisados.

"Es singular, porque hemos estado dos años sin explosión de virus respiratorios como suele ocurrir por esta época del año, debido a que estamos más tiempo en interiores... No se puede pensar que esto no podía ocurrir cuando se viene sabiendo desde hace tiempo", apunta el experto, que añade que este "no es un problema de orden de salud sino un problema de orden sanitario".

Así, recuerda que "se viene advirtiendo de la necesidad de reforzar un sistema sanitario que durante los últimos años, concretamente desde 2018". "Se ha venido recortando en recursos, y eso se acusa cuando llegan situaciones de crisis, pero esta era más o menos previsible", ha añadido.

Además, Viciosa ha explicado que este problema con la epidemia de bronquiolitis se ha juntado con una epidemia de gripe que se ha adelantado y nos ha pillado por sorpresa y con un coronavirus que sigue subiendo, aunque no está explotando.