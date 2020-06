Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ha respondido en Al Rojo Vivo al presidente de la patronal CEOE, que en una entrevista mañana sobre el anteproyecto de ley para regular el teletrabajo, ha dicho que si no se regula adecuadamente, "la misma laboral que hace una persona en España la puede hacer en Brasil otra persona que esté teletrabajando".

"El presidente de la patronal no ha estado muy afortunado con estas palabras porque parece que está apelando al 'dumping' (o competencia desleal) entre países", ha dicho la ministra: "Me parece que el presidente de la patronal no ha estudiado bien la norma" ya que asegura que el anteproyecto va en consonancia con la regulación europea y ha asegurado que es una propuesta "tranquila".

En este sentido, la ministra ha explicado que la norma incluye que "el teletrabajo debe ser de carácter voluntario", así como que "hay que hacer una definición del puesto de trabajo igual que se hace de forma presencial, donde las empresas proveen de las herramientas materiales o inmateriales que necesitan los trabajadores para desempeñar su función".

Las empresas saben que hay una parte de gastos que son suyas, no del trabajador

Asimismo, la ministra de Trabajo ha señalado que en el nuevo anteproyecto incorporan "cambios que tienen que ver con la representación colectiva de los trabajadores que tiene que ser también con herramientas digitales y con la asunción de gastos". "A día de hoy las empresas me constan que cuando se incorpora un trabajador le dotan de los medios necesarios, pero ya hay gente que está teletrabajando y las empresas tienen muy claro que hay una parte de gastos que son del empresario, no del trabajador", ha manifestado.

Así, Yolanda Díaz ha afirmado que "el teletrabajo ha llegado para quedarse" y está segura de que cuando la patronal estudie bien el texto "seguramente convendrán que es una buena propuesta y, por supuesto, la mejorarán". Para la ministra, "la clave está en definir bien el puesto de trabajo", aunque ha indicado que también habrá "controles en el teletrabajo a los trabajadores con inspecciones o el control remoto".

Antonio Garamendi, este viernes en Onda Cero, ha advertido que el Gobierno tienen que tener "mucho cuidado con lo que se regula" porque "si se es estrictamente rígido, habrá menos empleo". En este sentido ha advertido que con unas medidas laborales disuasorias el empresario podría "contratar a trabajadores para teletrabajo en cualquier parte del mundo" porque "la digitalización es global".

"La misma labor que puede hacer una persona en España la puede hacer en Brasil o en Argentina otra persona que esté teletrabajando"

"Hay un asunto del teletrabajo del que la gente no es consciente: si yo tengo que contratar -hablo en general- y se me ponen unas condiciones totalmente imposibles donde yo no pueda gestionar a mi plantilla, mañana puedo contratar en Portugal", ha argumentado Garamendi en una entrevista en 'Más de uno' de 'Onda Cero'. "La misma labor que puede hacer una persona en España la puede hacer en Brasil o en Argentina otra persona que esté teletrabajando".