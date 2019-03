Ximo Puig: "Prefiero un Gobierno lo más estable posible, nos lo da un acuerdo con Compromís"

CREE QUE RIBÓ, COMPROMÍS, DEBE SER ALCALDE DE VALENCIA

El socialista Ximo Puig ha explicado en 'Al Rojo Vivo' las opciones con las que cuenta para poder formar Gobierno en la Comunidad Valenciana. Según ha dicho, prefiere un Ejecutivo "lo más estable posible, que lo da un acuerdo con Compromís apoyado parlamentariamente por Podemos". No obstante, ha añadido que "si esa vía no es posible, habrá que buscar otra" y en esta opción 'alternativa' entraría en juego la formación de Albert Rivera, Ciudadanos. Asimismo, el socialista ha destacado la necesidad de "asumir con responsabilidad y generosidad la situación para cerrar un buen acuerdo" y no "gobernar para la izquierda, sino para todos los valencianos".