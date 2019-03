Villacís: "Ciudadanos no se plantea una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid"

SUBRAYA LA TRASCENDENCIA QUE IMPLICARÍA HACERLA

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha hablado en 'Al Rojo Vivo' sobre la proposición de Aguirre a Carmona para hacerle a ella alcaldesa. "No es nada nuevo, pero no es factible ni sería responsable", ha dicho. Villacís ha añadido que aunque "una moción de censura debería ser algo que no diera miedo a los españoles, debe ser algo responsable que se trate con respeto". Acerca de la deuda del Ayuntamiento de Madrid y su pago, ha apuntado que "el Consistorio no se puede permitir el lujo de perder credibilidad".