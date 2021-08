Sliman Shah trabajó como intérprete para el Ejército español durante siete años en Afganistán. Él vive en Sevilla, pero sus padres y hermanos todavía no han podido salir del país porque se lo han impedido en los controles talibanes.

En una entrevista en Al Rojo Vivo ha explicado que a su padre, que fue general en el Ejército del país asiático, "lo reconocieron en un control y tuvo que huir de la ciudad". Ahora su familia está "escondida en una tienda de ropa" esperando a recibir la ayuda del Ministerio de Defensa español.

Shah también ha revelado que los insurgentes entraron en su casa, marcaron a sus hermanos con un rotulador y les amenazaron con matarlos si no él no aparece. "Les han dado un mes para que aparezca, les han dicho que estoy muerto, pero no se lo creen", ha narrado.

Ante esta situación, ha hecho un llamamiento desde laSexta para que el Gobierno español entré a buscarlos y les saque como hicieron "con los intérpretes de la embajada, escoltados en coches armados". Por el momento, el Ejecutivo solo se ha puesto en contacto una vez con él para ver cómo se encuentran y están a la espera de nuevas indicaciones.