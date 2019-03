Tere Sáez: "La sentencia a 'La Manada' nos sigue pidiendo que nos dejemos la vida para que se nos crea"

"No es abuso es violación, y esta sentencia sigue sin reconocerlo", afirma la representante del colectivo Lunes Lilas, Tere Sáez, que no entiende que no se observe intimidación en la agresión de 'La Manada'. "La víctima estaba encerrada con cinco agresores penetrándola por todos los sitios", añade.

Sáez denuncia que se siga dando crédito a la violencia sexual y que se defienda que sólo el sí es sí. "La movilización y la presión social está teniendo sus frutos, dos de los cinco jueces han emitido un voto discrepante", añade la también diputada.

Sentencia a 'La Manada': el Tribunal Superior confirma la condena de 9 años de prisión por abuso sexual

No hay agresión sexual, ni violación para el TSJN. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena de nueve años de cárcel para los miembros de 'La Manada' por abuso sexual durante los Sanfermines de 2016.

Investigan una web que anuncia el 'tour de La Manada' en Pamplona

La Policía Municipal de Pamplona investiga la web 'tour de La Manada' que ofrece una ruta nocturna por los lugares en los que los condenados por abuso sexual cometieron los hechos. Aseguran que buscan "denunciar el maltrato a la mujer" y a la vez se mofan ofreciendo "calcomanías a imitación del tatuaje de El Prenda".