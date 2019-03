Juan Rosell: "Es necesario adaptar la reforma laboral a la realidad"

Juan Rosell, presidente de la CEOE, insiste en que "la reforma laboral no es mágica", y defiende que es necesario "ir adaptándola a la realidad y a la legalidad". "Siempre he dicho que la legislación que tenemos es demasiado antigua y no está adaptada a la realidad", explica Rosell. El presidente de la CEOE recuerda que nuestra legislación laboral se elaboró pensando en la industria pesada, y con horarios restringidos. "Ahora las formas de trabajar y funcionar han cambiado".

Los sindicatos insisten en que la reforma laboral ha elevado el número de parados y ha reducido los salarios. Rosell no ha dudado en destacar el acuerdo de moderación salarial que se ha alcanzado con los sindicatos, y "que era necesario dado el momento de crisis que estábamos atravesando".

El presidente de la CEOE asegura que "empiezan a aparecer microinformaciones positivas sobre la economía española". Rosell cree en "los impuestos bajos", y asegura que cree "muy poco" en las deducciones y bonificaciones. Confiesa que le gustaría que el IRPF y el impuesto de sociedades fuese similar, y que el IVA tuviese una mayor recaudación en España.