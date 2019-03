Rosa Díez: "Que no sólo dimitan los de las tarjetas, que también devuelvan el dinero"

Montoro ha anunciado que Hacienda investigará a toda las empresas del Ibex 35 por el posible uso fraudulento de tarjetas de representación. "Esto me suena a McGuffin para desviar la atención. El ministerio de Hacienda tiene que investigar el fraude y dos cosas que aún no ha hecho: investigar las prácticas en todas las cajas de ahorro que se han nacionalizado y segundo, algo también escandaloso, que el FROB no se ha personado en la querella a Bankia como acusación. Está como afectado".

El Banco de España ha dicho que necesita tiempo para investigar el uso de tarjetas 'opacas' es fraudulento y la líder de UPyD cree que esto es una "vergüenza". Considera que es de una "irresponsabilidad pedir más tiempo para investigar esto. A ver si le vamos a pillar por estos 15 millones y no por lo demás. La obra social de Caja Madrid todavía no ha pedido que devuelvan en dinero de las tarjetas "opacas'".

Rosa Díez pide que cuando el dinero de las tarjetas 'opacas' sea devuelto no sea ingresado en la obra social de Caja Madrid, sino depositado en el juzgado para que pueda resarcirse a la gente que haya sido estafada por la entidad.

A lo largo de la mañana se han sucedido las dimisiones por el uso de tarjetas 'opacas', en total ya hay 5 dimisiones pero eran más de 85 personas quienes usaban esta tarjeta. "Lo más importante es que devuelvan el dinero. No es una noticia más de las que te desespera, aquí hay personas afectadas a las que les han robado sus ahorros mientras vivían de esta manera".

Díez reivindica el papel de UPyD para llevar este caso a los juzgados y cree que hay que dejar de hablar de las estafas y comenzar a actuar: "Todo el mundo sabía lo de las tarjetas pero nadie actuaba. Ha tenido que ser este pequeño partido quien lleve la querella contra Bankia a los juzgados".