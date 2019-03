Rosa Díez: "Que los ciudadanos no olviden que las causas existen porque UPyD fue a la Audiencia Nacional"

UPYD HA ABANDONADO TODAS SUS CAUSAS JUDICIALES

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha explicado en 'Al Rojo Vivo' que han abandonado las causas judiciales tras el 24M porque no les queda "más remedio". "Que los ciudadanos no olviden que las causas existen porque UPyD fue a la Audiencia Nacional", ha pedido, y ha lanzado una promesa: "No vamos a abandonar a nadie, no vamos a abandonar la lucha". La diputada ha confirmado su marcha: "No seré la portavoz después del Congreso y no me voy a presentar a las primarias". Aunque, asegura, "nunca dejaré de ser una política".