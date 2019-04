Rosa Díez: "Hacer chistes no está perseguido por el Código Penal, aunque sean chistes groseros"

ESTÁ EN CONTRA DE ELIMINAR EL DELITO DE ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO

La cofundadora de UPyD explica en ARV que "lo que esta perseguido por el Código Penal, que es por lo que condenaron a Cassandra, es humillación a las víctimas del terrorismo, no hubo delito de enaltecimiento del terrorismo". Señala que su delito "no es un chiste, no se le ha perseguido por un chiste".