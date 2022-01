El expresidente del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, José Bono, ha publicado los llamados 'Papeles de Bono': una compilación de 19.000 documentos de trabajo y personales recogidos por el expolítico a lo largo de su vida.

"Es una especie de acta notarial de mi vida política, pero también de mi vida personal", ha explicado Bono en una entrevista en Al Rojo Vivo. "He querido saltarme el pudor que algunos tienen y, por ejemplo, publicar la primera carta que mi madre, con faltas de ortografía y una letra temblorosa, me escribió", ha detallado.

Para el expresidente de Castilla-La Mancha, la publicación de estos documentos y fotografías es un "ejercicio de transparencia", que "suele ir unida a la decencia". "Quien no es decente no suele ser transparente. Y no es una virtud, en mi caso, es carácter", ha asegurado.

Bono ha explicado que esta costumbre de guardar recuerdos de su trayectoria viene de lejos. "La primera vez que vine a Madrid me llevaron al Cinerama y tengo la media entrada del Cine Albéniz donde estuve". "Es una manera de conocer la intrahistoria, lo que muchos ciudadanos critican porque no conocen", dice.

Sobre algunos documentos controvertidos, como una carta en la que el director del CNI durante el gobierno de Aznar asegura que La Moncloa le obligó a decir que ETA estuvo detrás de los atentados del 11-M, Bono se defiende: "Esto no va contra nadie. Lo he puesto porque me lo contó el director del CNI y le dije que era grave y que me lo pusiera por escrito. Puede no gustarle al que le dijo al director del CNI que dijera que había sido ETA...".